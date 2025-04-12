101-летний ветеран из ВКО намерен посетить парад Победы в Астане

101-летний Курмат Рахимов из Усть-Каменогорска готовится к поездке в Астану на парад Победы, сообщает Zakon.kz.

На днях Министерство обороны Казахстана показало, как проходит подготовка к военному параду, который пройдет в столице страны 7 мая. Вот и ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Каменогорска Курмат Рахимов также готовится стать его участником, передает телеканал Astana TV.

Курмат Рахимов прошел славный боевой путь. Освобождал от фашистских захватчиков Литву и Беларусь. Штурмовал Кенигсберг. Вернувшись домой в Восточный Казахстан продолжил военную службу. Долгое время руководил управлением внутренних дел области. Выйдя на пенсию написал несколько книг о родном крае и боевых подвигах своих друзей.

В прошлом году ко дню рождения Курмата Рахимова на одной из высоток Усть-Каменогорска появился мурал с изображением легендарного земляка. Ветеран портрет оценил, говорит очень похож. Сейчас герой войны вновь собирается в дорогу. В Астане, он намерен участвовать в юбилейном 80-ом параде Победы.

В Костанае ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов также поддерживает активный образ жизни. В свои 99 лет он практически не расстается с домброй, а фронтовику Ивану Матвеевичу Бегунову из Алматы в этом году исполняется 100 лет.