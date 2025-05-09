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Общество

Где в Алматы перекроют дороги и организуют бесплатную развозку 9 мая

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 06:55 Фото: Zakon.kz
В акимате города Алматы рассказали об организации передвижения и маршрутов развозки в праздничный день 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, 9 мая будет временно ограничено движение транспорта в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев, передает пресс-служба акимата города Алматы. Также 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке будет временно закрыта парковка.

Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева.

"Убедительно просим не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период", – говорится в сообщении.

Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам:

  • пр. Достык (между ул. Толе би и ул. Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион;
  • ул. Калдаякова (южнее ул. Гоголя) – Халык Арена;
  • ул. Гоголя (уг. ул. Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана;
  • ул. Кунаева (между ул. Гоголя и ул. Казыбек би) – рынок "Сәлем";
  • ул. Гоголя (западнее ул. Калдаякова) – Алматы Арена.

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные направления движения.

Также появилась программа праздничных мероприятий в Алматы 9, 10 и 11 мая.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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