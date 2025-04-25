Мемориальную доску Бауыржану Момышулы открыли на его малой родине

Генеральный прокурор Берик Асылов 25 апреля открыл мемориальную доску Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы на его малой родине – в селе Жуалы Жамбылской области, у здания прокуратуры района, сообщает Zakon.kz.

Событие приурочено к 115-летию Момышулы и в канун празднования 80-летия Великой Победы.

Об этом генпрокурор страны рассказал в X.

"Также в здании прокуратуры открыт уголок памяти, отражающий важные вехи его жизни и фронтовые подвиги. Это не просто дань уважения – это символ мужества, чести и патриотизма. Его слова: "Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды" – остаются путеводной звездой для всех, кто служит Родине", – написал Асылов.

Фото: Генеральная прокуратура

Особый смысл, отметил он, имеет то, что в 30-х годах прошлого века Бауыржан Момышулы работал прокурором Жуалинского района.

Фото: Генеральная прокуратура

"Для нас, прокуроров, это большая честь и ответственность – хранить память о таком человеке. К слову, из 885 сотрудников прокуратуры в 1941 году 411 прокуроров добровольно ушли на фронт. Помимо этого, подвиг наших героев – участников войны – увековечен на памятной плите, открытой в этот же день на площадке перед зданием прокуратуры Жамбылской области в Таразе", – поделился главный прокурор Казахстана.

На плите высечены имена Бауыржана Момышулы и других участников Великой Отечественной войны – прокуроров, стоявших у истоков правопорядка в самые трудные годы.

"Их стойкость и преданность долгу остаются эталоном для нынешнего поколения. Мы обязаны не только чтить память, но и последовательно укреплять ту правовую основу, за которую сражались наши герои. Их жизнь – пример служения государству, ответственности перед народом и верности присяге", – указал Асылов.

Особую благодарность он выражает Зейнеп Ахметовой – писателю, общественному деятелю и невестке Бауыржана Момышулы – за личное участие и вклад в сохранение наследия Героя. Ее книги и выступления играют важную роль в воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

Фото: Генеральная прокуратура

"Как сказал глава государства, 80-летний юбилей Победы объединяет все народы содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", – резюмировал Берик Асылов.

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Казахстане запустили уникальный онлайн-портал "Батырларға тағзым".