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Общество

Алматинка отметила вековой юбилей: ветерана войны поздравили военнослужащие

Алматы, юбилей, ветеран, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 12:38 Фото: пресс служба Алматинского гарнизона
В Алматы поздравили со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Екатерину Александровну Баранову, сообщает Zakon.kz.

В гости к юбилярше пришли военнослужащие и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, а также представители Управления по делам обороны Алмалинского района.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

Торжественное поздравление прошло в теплой и душевной атмосфере. Военнослужащие вручили долгожительнице поздравительный адрес, цветы и памятные подарки, а курсанты специальности "Военное дирижирование" исполнили для нее песни военных лет. Среди них прозвучали легендарные композиции, наполненные болью, надеждой и верой в Победу. Ветерану очень понравилось музыкальное поздравление – она с улыбкой подпевала знакомым мелодиям.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Екатерина Александровна родилась в Курской области. После окончания семи классов поступила в Старооскольский медицинский техникум, где выучилась на фельдшера. В 1943 году, сразу после освобождения района от немецко-венгерских войск, ее призвали в армию и направили на службу в госпиталь 1-го Украинского фронта.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

До конца 1945 года Екатерина Баранова самоотверженно ухаживала за ранеными бойцами, проявляя невероятную стойкость и сострадание. Победу она встретила в Карловых Варах (Чехословакия).

Среди наград казахстанки: орден Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Праги", а также множество юбилейных наград.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В послевоенные годы Екатерина Александровна продолжила служение Родине, работая в пограничном госпитале, а затем в больнице Совета министров. Несмотря на возраст, ветеран сохраняет силу духа и жизнелюбие. Внимание и забота со стороны молодых защитников Отечества стали для нее настоящей опорой и источником радости.

30 мая 2025 года в Алматы чествовали другого ветерана Великой Отечественной войны – Александра Степановича Журавлёва, который также отметил свое столетие. Поздравить его с этой знаменательной датой пришли военнослужащие органов городского военного управления.

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Андрей Дюсупов
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