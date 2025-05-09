Қазақтың батыр қыздары: красавиц-военнослужащих обсуждает Казнет

Фото: instagram/batyr_bloger

Пользователи социальных сетей до сих пор продолжают восхищаться казахстанскими военнослужащими-женщинами на параде Победы в Астане, которые покорили соотечественников красотой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанки стали настоящим украшением военного парада в честь 80-летия Победы, который прошел 7 мая 2025 года на центральной площади Астаны. Пользователь Instagram "Батырдың парақшасы" напомнил, что рота женщин-военнослужащих покорила зрителей. "Қазақтың батыр қыздары", – подписал автор видео. Пользователи соцсетей также остались в восторге от участниц парада. Прекрасно.

Наши казахские девушки очень красивы.

Вот что значит настоящая красота. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Батырдың парақшасы🇰🇿 (@batyr_bloger) Как прошел парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане – фоторепортаж.

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