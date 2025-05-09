Қазақтың батыр қыздары: красавиц-военнослужащих обсуждает Казнет
Фото: instagram/batyr_bloger
Пользователи социальных сетей до сих пор продолжают восхищаться казахстанскими военнослужащими-женщинами на параде Победы в Астане, которые покорили соотечественников красотой, сообщает Zakon.kz.
Казахстанки стали настоящим украшением военного парада в честь 80-летия Победы, который прошел 7 мая 2025 года на центральной площади Астаны.
Пользователь Instagram "Батырдың парақшасы" напомнил, что рота женщин-военнослужащих покорила зрителей.
"Қазақтың батыр қыздары", – подписал автор видео.
Пользователи соцсетей также остались в восторге от участниц парада.
- Прекрасно.
- Наши казахские девушки очень красивы.
- Вот что значит настоящая красота.
Как прошел парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане – фоторепортаж.
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