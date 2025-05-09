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Общество

Қазақтың батыр қыздары: красавиц-военнослужащих обсуждает Казнет

Қазақтың батыр қыздары: красавиц-военнослужащих обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 13:41 Фото: instagram/batyr_bloger
Пользователи социальных сетей до сих пор продолжают восхищаться казахстанскими военнослужащими-женщинами на параде Победы в Астане, которые покорили соотечественников красотой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанки стали настоящим украшением военного парада в честь 80-летия Победы, который прошел 7 мая 2025 года на центральной площади Астаны.

Пользователь Instagram "Батырдың парақшасы" напомнил, что рота женщин-военнослужащих покорила зрителей.

"Қазақтың батыр қыздары", – подписал автор видео.

Пользователи соцсетей также остались в восторге от участниц парада.

  • Прекрасно.
  • Наши казахские девушки очень красивы.
  • Вот что значит настоящая красота.

Как прошел парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане – фоторепортаж.

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Фото Сахибам Садырова
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