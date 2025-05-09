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Общество

Пятилетняя жительница Атбасара прочитала стихи про Алию Молдагулову и восхитила казахстанцев

Пятилетняя жительница Атбасара патриотично прочла стих про Алию Молдагулову, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 16:14 Фото: instagram/kayirbaevaaliya
Пятилетняя жительница Атбасара Алия Кайырбаева трогательно прочитала стихи, посвященные памяти Алии Молдагуловой и восхитила Казнет, сообщает Zakon.kz.

Представительница Акмолинской области Алия Кайырбаева, которая знает наизусть десятки стихов известных мировых писателей и умело демонстрирует это в соцсетях, поделилась на своей страничке новым творчеством.

"Алиюша, пять лет. Увидев портрет своего кумира захотела прочесть стих о ней", – написала в Instagram мама девочки Асель Кайырбаева.

Алия Кайырбаева на празднике увидела плакат с фото советского снайпера Алии Молдагуловой, которая в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии второго Прибалтийского фронта и уничтожила 78 солдат, а также офицеров противника. Девочка на фоне снимка героя исполнила строки писателя Валерия Лужецкого в память смелой казашки.

После эмоционального прочтения стиха маленькая звездочка поклонилась герою ВОВ и возложила у ее фотографии цветы.

Динара Сатжан рассказала о своем прадеде и раскрыла секрет своей фамилии.

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