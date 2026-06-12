Непогода и аномальная жара до +38°С обрушатся на Казахстан – прогноз на выходные от "Казгидромета"

В Казахстане в предстоящие выходные (субботу и воскресенье) и понедельник ожидаются дожди с грозами, местами ливни, град, сильный ветер, а также аномальная жара, достигающая отметки в +38°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 13-15 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами".

Уточняется, что сильные дожди прогнозируются:

13, 15 июня – в Костанайской области,

– в Костанайской области, 15 июня – в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.

"Весь период на севере, северо-западе, 15 июня на юго-западе страны ожидаются град, шквал. По республике прогнозируется усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, сильная жара +35+38°С днем ожидается:

13-15 июня – в Восточно-Казахстанской области, области Абай,

– в Восточно-Казахстанской области, области Абай, 14-15 июня – в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу,

– в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, 15 июня – в Атырауской области.

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Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан 12 июня 2026 года надвигаются сразу несколько опасных явлений. Позднее выяснилось, что в 17 областях страны объявили штормовое предупреждение.