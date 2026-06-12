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Общество

Непогода и аномальная жара до +38°С обрушатся на Казахстан – прогноз на выходные от "Казгидромета"

Жара, дожди, солнце, тучи, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:22 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в предстоящие выходные (субботу и воскресенье) и понедельник ожидаются дожди с грозами, местами ливни, град, сильный ветер, а также аномальная жара, достигающая отметки в +38°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 13-15 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами".

Уточняется, что сильные дожди прогнозируются:

  • 13, 15 июня – в Костанайской области,
  • 15 июня – в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.
"Весь период на севере, северо-западе, 15 июня на юго-западе страны ожидаются град, шквал. По республике прогнозируется усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, сильная жара +35+38°С днем ожидается:

  • 13-15 июня – в Восточно-Казахстанской области, области Абай,
  • 14-15 июня – в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу,
  • 15 июня – в Атырауской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:22
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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