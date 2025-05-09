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События

Дожди с грозами накроют РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 20:04 Фото: pexels
В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на горных перевалах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в пустынных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. 

В Астане временами гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град. 

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. 

Днем на севере, юге, в центре Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются сильный дождь, град, гроза.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на юге области временами порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. 

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ожидается ночью гроза, утром туман. 

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. 

В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Также в связи с прогнозируемыми сильными дождями 10-11 мая в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на прилегающих к городу Алматы территориях ожидается формирование склонового стока и повышение уровня воды в реках. Возможны разливы и подтопления отдельных участков.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ночью на юге, востоке гроза, днем гроза, на юге, западе области град. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. 

Днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 мая. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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