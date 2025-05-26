#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Общество

В Минздраве Казахстана дали разъяснение по кодам на лекарствах

В Минздраве Казахстана дали разъяснение по кодам на лекарствах, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 20:10 Фото: Telegram/DenMinPR
В Казахстане с 1 июля 2024 года введена обязательная маркировка лекарственных средств. Однако по сей день у потребителей может возникать вопрос: почему при сканировании Data Matrix-кода через мобильное приложение Naqty Onim может не отображаться информация о препарате, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения РК 26 мая 2025 года разъяснили, в каких случаях это возможно и почему не на всех упаковках нанесен Data Matrix-код.

"Полномасштабная обязательная маркировка всех лекарственных средств в Казахстане началась 1 июля 2024 года. Все лекарства, произведенные с этой даты, должны быть промаркированы, а данные – переданы в систему Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров "Tanba". Информация об этих препаратах доступна через сканирование кода Data Matrix в мобильном приложении Naqty Onim. Препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подпадают под обязательное требование по маркировке и прослеживаемости. При этом 90 наименований лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2022 года, вошли в перечень лекарств, обязательных к маркировке", – отметили в пресс-службе МЗ РК в понедельник.

Однако, как пояснила руководитель проекта маркировки лекарственных средств Анар Карибаева, для этих препаратов прослеживаемость не была обязательной. В связи с этим при сканировании отображается не весь путь товара, а лишь информация о том, кто этот Data Matrix-код нанес.

"Что делать, если покупатель отсканировал код Data Matrix в приложении, но информация о лекарстве не отобразилась? Если препарат произведен после 1 июля 2024 года, но не имеет код Data Matrix на упаковке или недоступна информация о его прослеживаемости, то пользователь может направить обращение регулятору в разделе "Помощь" в приложении Naqty Onim, таким образом сообщить о нарушении", – объяснила представитель Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров "Tanba".

Вместе с тем, как подчеркнули в Минздраве, на сегодня обязательной маркировке не подлежат биологически активные добавки (БАДы) и медицинские изделия.

Пилотный проект по маркировке биологически активных добавок находится на стадии реализации, пилот по маркировке медицинских изделий планируется к запуску. К ним требования по нанесению Data Matrix-кодов пока не применяются, поэтому отсутствие маркировки на таких товарах не является нарушением.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 20:10
В Казахстане пересматривают цены на медикаменты

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлен перечень бесплатных лекарств в рамках ГОБМП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Закон и порядок: в Астане начались рейды против вандалов
Общество
19:33, Сегодня
Закон и порядок: в Астане начались рейды против вандалов
Экс-директора по коммерции "Казатомпрома" осудили на 4,5 года за продажу урана со скидкой
Общество
18:58, Сегодня
Экс-директора по коммерции "Казатомпрома" осудили на 4,5 года за продажу урана со скидкой
К казахстанским педагогам обратились с важным предупреждением
Общество
18:44, Сегодня
К казахстанским педагогам обратились с важным предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: