Фотограф вдохновил Казнет: поля льна, играющий жеребенок и вечные горы

Фото: primeminister.kz

Известный фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз смог удивить и обрадовать аудиторию. Он показал атмосферное видео, снятое недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.

В подписи к кадрам Доценко также оставил красивое описание. "Цветущие поля льна под Алматы – будто море синевы, бескрайнее и тихое. То ли небо опустилось на землю, то ли сама земля решила зацвести небом. А за этой волной цвета – наши горы, могучие и вечные. Увидели исполинский пик Талгар?" Дмитрий Доценко По его словам, май умеет дарить красоту. "Среди льняных волн – табун лошадей, а в центре внимания – озорной жеребёнок, играющий в цветах. Такое нельзя не снять. Это ведь и есть наша настоящая природа. Это наша жизнь – живая, простая и бесконечно красивая". Дмитрий Доценко Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) Поклонники таланта Доценко не оставили его без добрых слов и комплиментов. Это просто сказка какая-то.

Дима, вы не только чудесно снимаете, но и замечательно пишете! Вы и природа – замечательный творческий тандем, от которого мы получаем большое эстетическое наслаждение!

Какая красота! Зачем нам ехать куда-то за границу на отдых, когда у нас в стране такие красоты? Просто нужно бережно относиться к природе.

Невероятные кадры! Какие пейзажи, табун лошадей на прекрасном поле на фоне могущественных гор.

Не могу оторвать глаз! Восхищаюсь.

Как всегда прекрасные снимки и моменты, спасибо большое, что даете возможность полюбоваться нашей природой хотя бы через телефон, нет самим возможности выехать в такие прекрасные места.

Аж, дух захватило от такой невероятной красоты. Материал по теме Потрясающий апрель в горах Алматы показал популярный фотограф Не так давно Доценко показал сирень и краснокнижные ирисы на фоне алматинских гор.

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