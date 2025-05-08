Фотограф вдохновил Казнет: поля льна, играющий жеребенок и вечные горы
Фото: primeminister.kz
Известный фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз смог удивить и обрадовать аудиторию. Он показал атмосферное видео, снятое недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.
В подписи к кадрам Доценко также оставил красивое описание.
"Цветущие поля льна под Алматы – будто море синевы, бескрайнее и тихое. То ли небо опустилось на землю, то ли сама земля решила зацвести небом. А за этой волной цвета – наши горы, могучие и вечные. Увидели исполинский пик Талгар?"Дмитрий Доценко
По его словам, май умеет дарить красоту.
"Среди льняных волн – табун лошадей, а в центре внимания – озорной жеребёнок, играющий в цветах. Такое нельзя не снять. Это ведь и есть наша настоящая природа. Это наша жизнь – живая, простая и бесконечно красивая".Дмитрий Доценко
Поклонники таланта Доценко не оставили его без добрых слов и комплиментов.
- Это просто сказка какая-то.
- Дима, вы не только чудесно снимаете, но и замечательно пишете! Вы и природа – замечательный творческий тандем, от которого мы получаем большое эстетическое наслаждение!
- Какая красота! Зачем нам ехать куда-то за границу на отдых, когда у нас в стране такие красоты? Просто нужно бережно относиться к природе.
- Невероятные кадры! Какие пейзажи, табун лошадей на прекрасном поле на фоне могущественных гор.
- Не могу оторвать глаз! Восхищаюсь.
- Как всегда прекрасные снимки и моменты, спасибо большое, что даете возможность полюбоваться нашей природой хотя бы через телефон, нет самим возможности выехать в такие прекрасные места.
- Аж, дух захватило от такой невероятной красоты.
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