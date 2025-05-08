#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
События

Фотограф вдохновил Казнет: поля льна, играющий жеребенок и вечные горы

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:04 Фото: primeminister.kz
Известный фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз смог удивить и обрадовать аудиторию. Он показал атмосферное видео, снятое недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.

В подписи к кадрам Доценко также оставил красивое описание.

"Цветущие поля льна под Алматы – будто море синевы, бескрайнее и тихое. То ли небо опустилось на землю, то ли сама земля решила зацвести небом. А за этой волной цвета – наши горы, могучие и вечные. Увидели исполинский пик Талгар?"Дмитрий Доценко

По его словам, май умеет дарить красоту.

"Среди льняных волн – табун лошадей, а в центре внимания – озорной жеребёнок, играющий в цветах. Такое нельзя не снять. Это ведь и есть наша настоящая природа. Это наша жизнь – живая, простая и бесконечно красивая".Дмитрий Доценко

Поклонники таланта Доценко не оставили его без добрых слов и комплиментов.

  • Это просто сказка какая-то.
  • Дима, вы не только чудесно снимаете, но и замечательно пишете! Вы и природа – замечательный творческий тандем, от которого мы получаем большое эстетическое наслаждение!
  • Какая красота! Зачем нам ехать куда-то за границу на отдых, когда у нас в стране такие красоты? Просто нужно бережно относиться к природе.
  • Невероятные кадры! Какие пейзажи, табун лошадей на прекрасном поле на фоне могущественных гор.
  • Не могу оторвать глаз! Восхищаюсь.
  • Как всегда прекрасные снимки и моменты, спасибо большое, что даете возможность полюбоваться нашей природой хотя бы через телефон, нет самим возможности выехать в такие прекрасные места.
  • Аж, дух захватило от такой невероятной красоты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:04
Потрясающий апрель в горах Алматы показал популярный фотограф

Не так давно Доценко показал сирень и краснокнижные ирисы на фоне алматинских гор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Знамя Победы над Рейхстагом: как казахский офицер вошел в историю
События
12:26, Сегодня
Знамя Победы над Рейхстагом: как казахский офицер вошел в историю
Сколько Туркестанская область привлекла инвестиций за 2024 год
События
12:10, Сегодня
Сколько Туркестанская область привлекла инвестиций за 2024 год
Казахстан увеличивает добычу золота: 780 млрд тенге в отрасль и 3400 рабочих мест
События
11:56, Сегодня
Казахстан увеличивает добычу золота: 780 млрд тенге в отрасль и 3400 рабочих мест
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: