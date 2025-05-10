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Общество

В Астане частично закроют движение по участку улицы Чингиза Айтматова

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 17:28 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили об очередном перекрытии улицы из-за ремонта асфальта, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы по устройству второго слоя дорожного покрытия стартуют на улице Ч. Айтматова на участке от проспекта Улы Дала до улицы Ж. Молдагалиева.

"В связи с этим, с 11 по 27 мая, будет частично перекрыто движение на данном участке. Движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", – сообщили в Управлении.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее жителей и гостей Астаны предупреждали о частичном перекрытии движения транспорта на пересечении проспектов Республики и Абая. 

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Андрей Дюсупов
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