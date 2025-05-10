Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 мая

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 11 по 13 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днём град. Ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днём град. Ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°. 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. Прогноз погоды по Алматы 11 мая: переменная облачность, утром и днём дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°.

переменная облачность, утром и днём дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°. 12 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. Прогноз погоды по Шымкенту 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°. 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°. Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36° до заморозков.

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