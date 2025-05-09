Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 мая
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 10 по 12 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 10 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.
- 11 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +18+20°.
- 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°.
Прогноз погоды по Алматы
- 10 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°.
- 11 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.
- 12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо- восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 10 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +27+29°.
- 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
- 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36° до заморозков.
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