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Общество

Бывшего акима подозревают в изнасиловании молодой подчиненной в Карагандинской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 20:07 Фото: Zakon.kz
Бывшего акима села Акшатау Шетского района Карагандинской области подозревают в изнасиловании 23-летней сотрудницы. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видеообращение матери пострадавшей женщины. По ее словам, дочь несколько лет работала у него в подчинении. Помимо этого, подозреваемый был их семейным другом. Также мать заявила, что экс-аким оформил несколько кредитов на пострадавшую.

В Департаменте полиции области Zakon.kz сообщили, что по заявлению 23-летней жительницы Шетского района возбуждено уголовное дело. В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

"По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Надзорным органом в судебную коллегию внесено частное апелляционное ходатайство. По результатам его рассмотрения оно было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится расследование", – рассказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Блогера из Костанайской области задержали по подозрению в изнасиловании. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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