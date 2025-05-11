Жители Актау требуют спасти собак от жестокого обращения
По информации Lada.kz, уже полтора года, по словам жильцов дома №34А, хозяева одной из квартир содержат породистых собак в ужасающих условиях – сначала их держали в багажнике автомобиля, а теперь переселили в прицеп.
10 мая прицеп обшили ДСП. Внутри него нет света и свежего воздуха, а четвероногие прикованы к цепям независимо от погоды.
Соседи утверждают, что дети владельцев якобы бьют собак, когда те отказываются заходить в багажник. Они предполагают, что хозяева используют животных для заработка на фотосессиях.
На обращение в единый контакт-центр "109" жителям ответили, что ветеринарная станция отказалась принять собак. Людям посоветовали обращаться к волонтерам, в частные приюты или фонды. Свидетели события вызывали участкового, который все зафиксировал, но меры на сегодняшний день пока не приняты. Поэтому они требуют немедленного вмешательства властей – изъять собак и передать их в хорошие руки.
Журналисты ожидают комментариев от компентных органов.
Ранее стало известно, почему кошки живут дольше собак.