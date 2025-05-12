Исламский банк развития готов занять 2,7 млрд долларов Казахстану на строительство водохранилищ

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на правительственном часе в Мажилисе 12 мая 2025 года рассказал, что делается для эффективного управления водными ресурсами в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что на 2025 год запланирована реализация 138 проектов в сфере водоснабжения на сумму 184 млрд тенге. Из них 31 – по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Улытау. На эти цели в 2025 году направлено 71 млрд тенге.

"В результате реализации данных проектов планируется построить более 2,5 тыс. км водопроводов, что позволит обеспечить водоснабжением 468 населенных пунктов общей численностью населения порядка 1,3 млн человек. Наряду с этим ведется разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования по 214 проектам. Все проекты предусматривают эффективное использование водных ресурсов и включают элементы автоматизации. Завершение разработки большей части проектов запланировано в текущем году", – пояснил Нуржигитов.

Параллельно, по словам министра, ведется работа по привлечению инвесторов в реализацию проектов.

"Сегодня имеется одобрение совета директоров Исламского банка развития о предоставлении займа и гранта на общую сумму 2,7 млрд долларов. Проект планируется реализовать в два этапа. В рамках займа уже в 2025 году будет начато строительство четырех водохранилищ. Три из них – Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге, должны обеспечить покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. га. Четвертое водохранилище на реке Большой Узень (28 млн м³) в Западно-Казахстанской области ориентировано на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района (около 5 тысяч человек)", – сообщил он.

Второй этап реализации займа, планируемый с 2027 года, включает 25 проектов, в том числе строительство 13 и реконструкцию 11 водохранилищ.

"Министерством также проводится работа по привлечению в водохозяйственные проекты грантовых средств. Со дня образования министерством в качестве грантов в водную отрасль привлечено более 12 млн долларов. Примерами данной работы могут служить грант в 1,35 млн евро, предоставленный Французским агентством развития (AFD) на разработку мастер-плана озера Балхаш. Наряду с этим на сохранение экологической системы озера Балхаш корпорацией "Казахмыс" предусмотрено выделение 5 млн долларов", – добавил глава Минводных ресурсов и ирригации.

Имеется, по его словам, также договоренность о предоставлении порядка 2 млн долларов правительством Японии для реализации проекта по улучшению мер по борьбе с наводнениями путем комплексного управления дамбами в Казахстане, соглашение с Исламским банком развития о технической помощи в размере 3,5 млн долларов на изучение, оценку проблем водных/речных бассейнов для КазНИИВХ, техническое оснащение РГП "Казводхоз" и оценку внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра.

"В целях обеспечения питьевым водоснабжением населения пяти районов Туркестанской области (Сарыагаш, Келес, Казыгурт, Жетысай и Мактаарал) 11 марта текущего года министерством подписано соглашение об инвестициях с ТОО "South Hydro Power" о реализации проекта по строительству группового водопровода с каскадом ГЭС на реке Угам. Стоимость проекта составляет 190 млрд тенге (согласно ТЭО). Реализация проекта позволит создать более 600 рабочих мест. Проектом предусматривается прокладка тоннеля протяженностью 12 км и строительство водовода длиной 40 км с накопительным резервуаром и очистной станцией в селе Жанабазар, а также каскад из пяти ГЭС", – резюмировал министр.

Производственная мощность проекта – 110 млн м³/год питьевой воды и 72 Мвт/ч электроэнергии, что даст частично покрыть дефицит энергетических мощностей в регионе.

9 мая 2025 года сообщалось, что в Казахстане проводят многофакторное обследование 134 гидротехнических сооружений. По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, в общей сложности до конца 2028 года планируют проверить 557 сооружений.