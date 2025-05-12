Ночью Алматы атаковала сильнейшая гроза

Великолепные кадры, которые запечатлел известный фотограф Дмитрий Доценко во время мощной грозы, никого не оставят равнодушными. Так, мастер опубликовал серию снимков страшного, но красивого атмосферного явления в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Доценко разместил новую публикацию на странице в Instagram 12 мая 2025 года.

Фотограф в описании уточнил, что прошедшей ночью в нижней части города разразилась мощная гроза.

"Я наблюдал ее с гор – молнии вспыхивали одна за другой, некоторые били прямо в землю. По моим прикидкам гроза была в районе плато Караой и Капчагайской трассы". Дмитрий Доценко

Комментаторы моментально отреагировали и оставили ряд хвалебных отзывов за проделанную работу.

Даже сквозь фото чувствуется мощь стихии! И очень повезло, что воздух такой прозрачный, четко видно молнии.

Это было страшно! Сопровождалось сильным ветром и шумом!

Красиво и страшно одновременно.

Великолепно!

Что за шедевры!

Как две коронарные артерии.

Завораживающе красиво.

Кадры впечатляют!

Пара танцующих гроз.

Я никогда не боялась грозы и молний. А теперь страшно.

Очень впечатляет! У нас в Астане прошлым летом такие же грозы были, страшно находиться в эпицентре.

Мощь природы!

Один из подписчиков также стал свидетелем природной стихии. Рустем Турдалиев к своему видео написал: "Молнии сверкали, как вспышки камер… Нереальное зрелище".

Что касается прогноза погоды на 13, 14 и 15 мая 2025 года по Казахстану, то синоптики обещают, что юг страны накроет сильная жара из Ирана, а на севере страны пройдут сильные дожди с градом.