Ночью Алматы атаковала сильнейшая гроза
Фото: Instagram/dots_foto
Великолепные кадры, которые запечатлел известный фотограф Дмитрий Доценко во время мощной грозы, никого не оставят равнодушными. Так, мастер опубликовал серию снимков страшного, но красивого атмосферного явления в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Доценко разместил новую публикацию на странице в Instagram 12 мая 2025 года.
Фотограф в описании уточнил, что прошедшей ночью в нижней части города разразилась мощная гроза.
"Я наблюдал ее с гор – молнии вспыхивали одна за другой, некоторые били прямо в землю. По моим прикидкам гроза была в районе плато Караой и Капчагайской трассы".Дмитрий Доценко
Комментаторы моментально отреагировали и оставили ряд хвалебных отзывов за проделанную работу.
- Даже сквозь фото чувствуется мощь стихии! И очень повезло, что воздух такой прозрачный, четко видно молнии.
- Это было страшно! Сопровождалось сильным ветром и шумом!
- Красиво и страшно одновременно.
- Великолепно!
- Что за шедевры!
- Как две коронарные артерии.
- Завораживающе красиво.
- Кадры впечатляют!
- Пара танцующих гроз.
- Я никогда не боялась грозы и молний. А теперь страшно.
- Очень впечатляет! У нас в Астане прошлым летом такие же грозы были, страшно находиться в эпицентре.
- Мощь природы!
Один из подписчиков также стал свидетелем природной стихии. Рустем Турдалиев к своему видео написал: "Молнии сверкали, как вспышки камер… Нереальное зрелище".
Что касается прогноза погоды на 13, 14 и 15 мая 2025 года по Казахстану, то синоптики обещают, что юг страны накроет сильная жара из Ирана, а на севере страны пройдут сильные дожди с градом.
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