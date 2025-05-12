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Общество

Ночью Алматы атаковала сильнейшая гроза

Ночь, Алматы, атака, сильнейшая гроза, фотографии, Доценко, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 11:25 Фото: Instagram/dots_foto
Великолепные кадры, которые запечатлел известный фотограф Дмитрий Доценко во время мощной грозы, никого не оставят равнодушными. Так, мастер опубликовал серию снимков страшного, но красивого атмосферного явления в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Доценко разместил новую публикацию на странице в Instagram 12 мая 2025 года.

Фотограф в описании уточнил, что прошедшей ночью в нижней части города разразилась мощная гроза.

"Я наблюдал ее с гор – молнии вспыхивали одна за другой, некоторые били прямо в землю. По моим прикидкам гроза была в районе плато Караой и Капчагайской трассы".Дмитрий Доценко

Комментаторы моментально отреагировали и оставили ряд хвалебных отзывов за проделанную работу.

  • Даже сквозь фото чувствуется мощь стихии! И очень повезло, что воздух такой прозрачный, четко видно молнии.
  • Это было страшно! Сопровождалось сильным ветром и шумом!
  • Красиво и страшно одновременно.
  • Великолепно!
  • Что за шедевры!
  • Как две коронарные артерии.
  • Завораживающе красиво.
  • Кадры впечатляют!
  • Пара танцующих гроз.
  • Я никогда не боялась грозы и молний. А теперь страшно.
  • Очень впечатляет! У нас в Астане прошлым летом такие же грозы были, страшно находиться в эпицентре.
  • Мощь природы!

Один из подписчиков также стал свидетелем природной стихии. Рустем Турдалиев к своему видео написал: "Молнии сверкали, как вспышки камер… Нереальное зрелище".

Что касается прогноза погоды на 13, 14 и 15 мая 2025 года по Казахстану, то синоптики обещают, что юг страны накроет сильная жара из Ирана, а на севере страны пройдут сильные дожди с градом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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