44-градусная жара идет в Казахстан

Юг Казахстана накроет жара из Ирана, а на севере страны пройдут сильные дожди с градом. С таким прогнозом погоды на 13, 14 и 15 мая 2025 года выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, причиной жаркой погоды без осадков в южных и центральных областях Казахстана станут воздушные массы с районов Ирана.

В итоге лето наступит без предупреждения. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

Уже 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару:

в южных регионах – 35-44°С,

в центральных регионах – 35-38°С,

Акмолинской области – 30-35°С.

Однако не всем удастся насладиться летней погодой.

К примеру, на западные и крайние северные регионы будут оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами.

"В отдельных регионах пройдут даже сильные дожди, возможно выпадение града". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Также известно, что на 12 мая 2025 года в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.