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Общество

44-градусная жара идет в Казахстан

44-градусная жара, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 10:28 Фото: pexels
Юг Казахстана накроет жара из Ирана, а на севере страны пройдут сильные дожди с градом. С таким прогнозом погоды на 13, 14 и 15 мая 2025 года выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, причиной жаркой погоды без осадков в южных и центральных областях Казахстана станут воздушные массы с районов Ирана.

В итоге лето наступит без предупреждения. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

Уже 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару:

  • в южных регионах – 35-44°С,
  • в центральных регионах – 35-38°С,
  • Акмолинской области – 30-35°С.

Однако не всем удастся насладиться летней погодой.

К примеру, на западные и крайние северные регионы будут оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами.

"В отдельных регионах пройдут даже сильные дожди, возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 10:28
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 12 по 14 мая

Также известно, что на 12 мая 2025 года в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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