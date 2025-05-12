В двух районах Алматы отключат холодную воду

В Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который обеспечит качественное и стабильное водоснабжение для более 25 тысяч жителей в микрорайонах Самал. Новый участок сети будет введен в эксплуатацию 13 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы Су", в этот день с 08:00 до 20:00 в Медеуском и Бостандыкском районах временно ограничат подачу холодной воды. Временное приостановление затронет:

Медеуский район – в пределах пр. Назарбаева, ул. Сатпаева, пр. Достык, ул. Жолдасбекова, включая мкр. Самал-1, Самал-2 и Самал-3;

Бостандыкский район – в контуре ул. Померанцева, ул. Ганди, пр. Назарбаева, пр. Аль-Фараби.

"Реконструированный водопровод проложен в рамках инвестиционной программы ГКП "Алматы Су" и позволит значительно повысить надежность системы водоснабжения. Водопроводные сети были построены в 1985 году и размещались внутри специального проходного канала – это единственный участок в городе, выполненный по такой технологии. До реконструкции уровень износа превышал 80%. В 2024 году проведена полная замена участка длиной 4,369 км и диаметром 300 мм. Все работы выполнены без раскопок и ограничения движения транспорта", – рассказали в "Алматы Су".

Там добавили, что принимаемые меры позволят в 2025 году снизить износ сетей водоснабжения до 52,9%, водоотведения – до 53,9%, электроснабжения – до 63,3%.

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