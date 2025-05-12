Депутат: Казахстан стоит перед угрозой острого водного кризиса

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова на правительственном часе 12 мая 2025 года рассказала о рисках, с которыми страны Центральной Азии, в том числе и Казахстан, могут столкнуться в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Сагандыкова отметила, что, по прогнозам Евразийского банка развития, с каждым годом вопрос водной безопасности в регионе ЦА будет только обостряться, а с 2028 года он и вовсе войдет в фазу хронического дефицита водных ресурсов.

"Казахстан стоит перед угрозой острого водного кризиса, который обусловлен не только климатическими изменениями и трансграничной зависимостью, но и глубоко укоренившимися проблемами в сфере управления водными ресурсами. Центральную роль в этих процессах должно играть министерство водных ресурсов и ирригации, однако текущая практика свидетельствует о его системной неэффективности", – сетует депутат.

По ее словам, программа модернизации водохранилищ и ирригационных систем реализуется медленно, без прозрачности и с резкими задержками по срокам.

"Нацпроект по устойчивому водопользованию до 2030 года на бумаге существует, но не имеет внятных механизмов контроля, KPI, прозрачности отчетности. В век сенсоров и спутников Казахстан до сих пор не имеет адекватной системы мониторинга и учета водных ресурсов", – заявила Ажар Сагандыкова.

В целом, по ее мнению, Казахстан теряет воду не только из-за климата или географии – страна теряет воду из-за бездействия и непрофессионализма внутри государственных институтов.

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Ранее министерство водных ресурсов и ирригации раскритиковал и председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам, депутат Серик Егизбаев.