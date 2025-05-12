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Общество

Принадлежащие олигархам водохранилища требует вернуть в госсобственность депутат Мажилиса

вода, Казахстан, Бакытжан Базарбек , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:41 Фото: pixabay
Депутат Бакытжан Базарбек на правительственном часе в Мажилисе 12 мая 2025 года рассказал о фактах, когда один человек в регионах владеет несколькими водными объектами, передает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Базарбек рассказал о коррупции, бездействии и незаконном предоставлении водных ресурсов.

"Мы в земельной комиссии выявили очень большие, грубые нарушения в Алматинской области – в частности, в руки одного олигарха отошли четыре крупных водохранилища. Это "Октябрьский-1", "Октябрьский-2", "К-25", "К-26". Фактически на основе депутатского запроса от 22 ноября 2024 года Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция бассейновая инспекция открыла проверки, выявила нарушения и направила предписания в адрес Управления сельского хозяйства Алматинской области. А управление бездействует. Оно не просто бездействует, на нее даже наложили штраф, не хотят подавать иски в суд и возвращать эти водохранилища в госсобственность", – сказал он.

По словам депутата, эти объекты должны быть возвращены в госсобственность.

"И таких фактов очень много. Например, в руках одного человека в Северо-Казахстанской области – 9 водоемов, у другого человека – 8 водоемов. В Акмолинской области в руках одного человека – 7 водоемов, в Костанайской области в руках одного ТОО – 7 водоемов. Шесть водоемов в Актюбинской области в руках одного человека. В руках одного человека 4 и 8 водоемов в Карагандинской области. Это практически местная доминирующая монополия. Эти водные объекты мы должны возвращать в госсобственность", – резюмировал мажилисмен.

3 февраля 2025 года природоохранная прокуратура Алматинской области вернула в госсобственность водохранилища Алматинской области стоимостью 20 млрд тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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