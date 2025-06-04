Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость
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В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана сегодня заявили, что расширяется авиасообщение во Вьетнам, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, с 4 июня 2025 года авиакомпания Air Astana начала выполнение рейсов по маршруту Алматы – Дананг (Вьетнам).
"Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Airbus A321LR. Тем самым количество пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом увеличивается до 29 в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями".Пресс-служба КГА
28 мая 2025 года стало известно, что еще один субсидируемый авиарейс запустят до Алаколя.
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