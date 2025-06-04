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Туризм

Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость

Казахстанцам, часто летающим во Вьетнам, сообщили хорошую новость, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 19:42 Фото: unsplash
В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана сегодня заявили, что расширяется авиасообщение во Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, с 4 июня 2025 года авиакомпания Air Astana начала выполнение рейсов по маршруту Алматы – Дананг (Вьетнам).

"Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Airbus A321LR. Тем самым количество пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом увеличивается до 29 в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями".Пресс-служба КГА

28 мая 2025 года стало известно, что еще один субсидируемый авиарейс запустят до Алаколя.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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