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Общество

Жаркое лето и засуха: в Казахстане посевную рекомендуют ускорить

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 13 мая 2025 озвучил, что май в Казахстане ожидается на большей части страны очень жарким, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в этом году зима на большей части страны была теплая и снежная, это дало предпосылки к хорошему увлажнению почвы.

"На посевных площадях севера и центра страны влагозапасы в основном удовлетворительные и оптимальные. Однако жаркий апрель способствовал активному испарению, идет быстрая потеря влаги, в связи с чем запасы почвенной влаги в Западно-Казахстанской области в период сева ожидаются недостаточные. Посевные работы в зерносеющих регионах рекомендуется провести раньше климатических дат", – сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, май ожидается на большей части страны жаркий и сухой, но в зерновом поясе, в предгорных регионах и на крайнем юге количество осадков прогнозируется близким к климатической норме.

"В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, в северо-западной части Кызылординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, области Абай и Туркестанской областей", – дополнил Ерлан Нысанбаев.

Он подчеркнул, что в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы – от 17-20 градусов на севере и в центре страны до 23-25 градусов на западе.

"На юго-западе и крайнем юге жарче, чем обычно, – на равнинной части в среднем 24-28 градусов, максимальная температура воздуха будет достигать до 45 градусов жары. Осадки на западе и северо-востоке страны будут в пределах нормы, на остальной территории преимущественно меньше нормы. В июле месяце, согласно долгосрочному прогнозу, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке и юго-востоке страны на 1 градус выше климатической нормы. Осадки в основном прогнозируются в пределах многолетних норм, лишь на крайнем северо-западе, севере, юге и юго-востоке количество осадков ожидается выше нормы", – рассказал он.

Также он рассказал, что, по предварительному прогнозу, август и сентябрь прогнозируются благоприятными для формирования урожая и уборочных работ.

12 мая 2025 года стало известно, что новые тарифы на поливную воду разрабатывают в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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