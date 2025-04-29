Машины, земли и дома на 240 млн тенге арестовали в рамках дела о строительной афере на миллиард

В Алматинской области провели расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в городе Каскелене, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 29 апреля 2025 года, установлено, что руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU", "НОМЕ МAK".

"Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы", – сообщили в АФМ.

В рамках расследования судом на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге наложен арест. Это 12 земельных участков, девять автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.

Накануне, 28 апреля, в АФМ сообщили о деле в отношении двух бизнесменов, которые незаконно добывали песок и продавали его заводам. Незаконная прибыль составила более 150 млн тенге. У подозреваемых конфисковали имущество на сумму более 181 млн тенге. В числе активов – 11 автомашин, две квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.