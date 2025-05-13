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Общество

Что будут делать с посредниками, продающими сахар по высоким ценам

Сахар, цены на сахар, сахарный завод , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:13 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 13 мая 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства рассказал о мерах по борьбе с посредниками, продающими сахар по завышенным ценам, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в сравнении с прошлым годом, производство сахарной свеклы в Казахстане увеличилось в 2 раза. В этом году это 128 тыс. тонн сахара. Порядка 30-40% сахара уже продано, остальная часть остается на складах.

"Рабочая группа со стороны министерства торговли, министерства сельского хозяйства данный вопрос будет держать на контроле. За счет посредников поднимается обычно цена. С завода оптовая цена 350-370 тенге за кг. Плюс логистика, 400-420 тенге будет. В розницу нам надо поработать с посредниками. Будем проверять, сколько предельная цена, сколько надбавка, если больше 15%, тогда будут приниматься меры, штрафовать будем торговые точки", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что согласно мониторингу цен министерства, средняя цена на сахар в республике составляет 388 тенге за кг.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют сократить посевные площади сахарной свеклы. 

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Бауыржан Муканов
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