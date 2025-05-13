Обещали прибыль – оставили с убытками: в Семее наказали организаторов финпирамиды

В области Абай осуждены организаторы финансовой пирамиды. Об этом 13 мая 2025 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Суд №2 Семей признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге.

"Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы, соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещен частично". Прокуратура области Абай

Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что с сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в Семее, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

"Прокуратура напоминает гражданам о необходимости быть бдительными, проверять финансовую деятельность компаний и наличие у них соответствующих лицензий, а также не участвовать в схемах, имеющих признаки финансовых пирамид". Прокуратура области Абай

Ранее сообщалось, что новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане. Что о ней известно и сколько в нее успели вложить граждане, можете узнать здесь.