#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Общество

Обещали прибыль – оставили с убытками: в Семее наказали организаторов финпирамиды

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 15:16 Фото: freepik
В области Абай осуждены организаторы финансовой пирамиды. Об этом 13 мая 2025 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Суд №2 Семей признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге.

"Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы, соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещен частично".Прокуратура области Абай

Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что с сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в Семее, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

"Прокуратура напоминает гражданам о необходимости быть бдительными, проверять финансовую деятельность компаний и наличие у них соответствующих лицензий, а также не участвовать в схемах, имеющих признаки финансовых пирамид".Прокуратура области Абай

Ранее сообщалось, что новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане. Что о ней известно и сколько в нее успели вложить граждане, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильная жара до 36°С надвигается на Алматы
Общество
14:55, Сегодня
Сильная жара до 36°С надвигается на Алматы
Ночью 13 мая небо озарила "Цветочная Луна": как это было
Общество
14:19, Сегодня
Ночью 13 мая небо озарила "Цветочная Луна": как это было
В МСХ опровергли передачу земель Китаю: Исключительно для наших фермеров
Общество
14:03, Сегодня
В МСХ опровергли передачу земель Китаю: Исключительно для наших фермеров
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: