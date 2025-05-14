Решения о здоровье казахстанцев должны принимать мы – не чужие фонды и организации

Прошел почти год с момента запрета вейпов в Казахстане. Но снизилось ли за это время потребление никотина? О том, как изменилась ситуация, почему запрет работает не в полной мере и какую позицию должен занять Казахстан на международной арене в сфере здравоохранения – в этом материале.

Казахстан следует рекомендациям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). Уже более 15 лет в стране последовательно вводятся антитабачные меры, ограничения на рекламу, санитарные зоны и кампании по отказу от курения.

Но, несмотря на все принимаемые меры, статистика не радует: по данным GATS Kazakhstan, в 2014 году табак употребляли 22,4% взрослых, а в 2021 году – 20,8%. Согласно Бюро нацстатистики, в 2024 году распространенность табакокурения среди взрослых казахстанцев составила примерно 20%.

Однако наблюдаемое снижение доли курящих не означает сокращения самого числа потребителей табака. При пересчете в абсолютные числа оказывается, что общее количество курильщиков в стране не уменьшилось, а, наоборот, выросло – с примерно 2,8 млн человек в 2014 году до порядка 2,99 млн в 2024 году. Противоречие объясняется тем, что за этот период существенно увеличилась численность населения Казахстана, в том числе взрослого.

Япония, участница РКБТ с 2004 года, частично контролирует табачную промышленность через госучастие. Там пошли не по пути жестких запретов, а сфокусировались на снижении вреда, в том числе через инновационные технологии и регулируемый рынок альтернативных продуктов. Так, уже в 2019 году количество курильщиков снизилось на 30% по сравнению с 2016 годом.

Другой пример – Швеция, которая также является членом РКБТ, но внедряет собственные подходы. Благодаря этому страна достигла одного из самых низких уровней курения в Европе: если 60 лет назад почти 50% шведских мужчин курили сигареты, то к 2022 году процент сократился до 5,6%.

Среди стран, подписавших Конвенцию, немало тех, кто реализует ее принципы с ориентацией на локальные реалии. Например, Новая Зеландия адаптирует ее положения с учетом культурных и социальных особенностей, а также интегрировав ее принципы в национальную стратегию по борьбе с табакокурением. Если в 2011 году распространенность курения составляла 16,4%, то в 2022 удалось достичь отметки в 6,8%.

Яркий пример адаптации под местные реалии – опыт Индонезии. После неудач с универсальными подходами, выработанными всемирными организациями, власти начали формировать локальные стратегии: с учетом питания, уклада жизни и медицинской доступности в регионах. В результате стране удалось добиться роста общественного доверия и снизить уровень хронических заболеваний среди населения.

"Эксперты в области общественного здравоохранения должны работать с точки зрения индивидуальных подходов к каждой стране, чтобы достичь глобальных целей в области здравоохранения", – отмечает немецкий политолог Илона Кикбуш.

Казахстану так же следует присмотреться к примерам других стран, сделав ставку на адаптацию.