Воспитывая граждан, готовых защищать Родину: алматинский филиал Военно-технической школы отмечает 25-летие

15 мая 2025 года алматинский филиал РГКП "Военно-техническая школа" Министерства обороны Республики Казахстан отмечает знаменательную дату – 25-летие со дня своего образования, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, история учебного заведения куда богаче, чем кажется на первый взгляд. Она началась с алматинского автомотоклуба, созданного 7 февраля 1938 года. Клуб и заложил основу будущей школы.

К слову, в первые десятилетия работы здесь подготовили более 12 000 специалистов, среди которых были водители, мотоциклисты и механики-танкисты. Многие из выпускников с честью защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

В 1974 году на базе трех клубов – авто-, радио- и морского была образована Алматинская объединенная техническая школа ДОСААФ, которая сохранила традиции подготовки высококвалифицированных кадров для нужд обороны страны. ДОСААФ выпустила более 7 000 радиоспециалистов и 3 500 электромехаников.

В 2000 году заведение получило современное название – Алматинский филиал РГКП "Военно-техническая школа" Министерства обороны РК и продолжило развиваться как центр подготовки военно-обученного резерва. Сегодня учебный процесс здесь сочетает теорию с практическими занятиями на собственной учебной базе, включая специализированный автодром площадью 8,7 га.

Фото: из архива алматинского филиала РГКП "Военно-техническая школа"

С 1991 года на базе филиала подготовлено 14 296 водителей категории В и С, 1 011 радиотелеграфистов и 1 166 операторов РЛС. С 2013 по 2024 год более 8 000 человек прошли обучение в рамках программы военно-обученного резерва.

Алматинский филиал ВТШ МО РК реализует широкий спектр программ подготовки по различным военно-учетным специальностям, таким как стрелок, снайпер, гранатометчик, разведчик, оператор БПЛА и другим. Эти специалисты востребованы не только в Вооруженных силах Казахстана, но и в других сферах, где необходимы военно-технические знания и навыки.

Фото: из архива алматинского филиала РГКП "Военно-техническая школа"

В честь юбилея состоялось торжественное мероприятие с концертной программой. Полковник запаса Алибек Длимов, бывший заместителем директора по учебной работе в 2019-2020 годах, выступил с поздравительной речью, подчеркнув значимость школы в системе подготовки военно-обученного резерва и поблагодарив коллектив за самоотверженный труд.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Подчеркивается, что алматинский филиал ВТШ МО РК продолжает свою важную миссию, воспитывая новое поколение граждан, готовых защищать Родину.