10 лет по подделке: сотрудники нацпарка "Тарбагатай" оказались с фейковыми дипломами

В области Абай прокуроры выявили фальшивые дипломы у работников национального парка. Об этом 14 мая 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе надзорного органа региона.

Прокуратура Урджарского района установила, что 15 инспекторов трудоустроились в РГУ "Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" на основании поддельных дипломов о высшем образовании.

"Некоторые из них успели проработать в национальном парке более 10 лет. В настоящее время проводятся досудебные расследования по ч. 3 ст. 385 (использование заведомо подложного документа) УК РК". Прокуратура области Абай

В областной прокуратуре напомнили, что использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге) либо арестом на срок до 40 суток.

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