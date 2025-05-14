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Общество

10 лет по подделке: сотрудники нацпарка "Тарбагатай" оказались с фейковыми дипломами

Егерь, егеря, лесничий, лесничие, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 10:51 Фото: Zakon.kz
В области Абай прокуроры выявили фальшивые дипломы у работников национального парка. Об этом 14 мая 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе надзорного органа региона.

Прокуратура Урджарского района установила, что 15 инспекторов трудоустроились в РГУ "Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" на основании поддельных дипломов о высшем образовании.

"Некоторые из них успели проработать в национальном парке более 10 лет. В настоящее время проводятся досудебные расследования по ч. 3 ст. 385 (использование заведомо подложного документа) УК РК".Прокуратура области Абай

В областной прокуратуре напомнили, что использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге) либо арестом на срок до 40 суток.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 10:51
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Фото Динара Халдарова
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