Исчезнувшие бланки, включение в базу задним числом: как казахстанские вузы выдавали поддельные дипломы

Антикоррупционная служба выявила риски, связанные с отсутствием контроля за движением бланков дипломов и несовершенством информационных систем, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в Антикоре, с 2021 года вузы наделены правом самостоятельного изготовления и выдачи дипломов о высшем образовании. При этом подлинность диплома подтверждалась наличием записи в Национальной образовательной базе данных (НОБД), доступ к которой для внесения сведений и их корректировки был предоставлен 2,6 тыс. работникам вузов. Вдобавок еще 550 работников вузов, в том числе тех, чья деятельность не связана с методико-организационной работой (помощники проректоров, преподаватели, магистры и т. д.), были наделены правом генерации QR-кодов для дипломов.

Проведенный Министерством науки и высшего образования профилактический контроль установил 2733 лица, которые числятся в НОБД, но отсутствуют в документах и базах данных вузов.

Не исключаются риски, что данные расхождения могут быть связаны с легализацией поддельных дипломов, предположили борцы с коррупцией.

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Вместе с тем, как уточняется, образовательная база предоставляла возможность для включения выпускников задним числом, поскольку система этого не запрещала и не предусматривала функцию прикрепления документов.

"В рамках анализа путем направления запросов в учебные заведения установлено 1143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена (1028 – работники сферы образования, 78 – здравоохранения, 31 – квазигосударственного сектора, шесть – госслужащие). Как следствие, установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах (в 2020 году – 24 113, в 2021 году – 45 947, в 2022 году – 49 604), а в отдельных из них – в 4 раза (если в 2020 году в "Шымкентском университете" было выпущено 2 002 студента, то в 2021 году – 8 213)".

Вопросы есть и к дипломам докторов философии (PhD) и докторов по профилю (PD).

"Установлено, что Министерство науки и высшего образования самостоятельно осуществляло закуп, заполнение, регистрацию и выдачу бланков дипломов (с 2018 года МНВО выдано более 1 600 дипломов). При этом в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан "Об образовании" документы государственного образца выдаются исключительно организациями образования с установлением соответствующего контроля и определением ответственных лиц. МНВО легализовало данную функцию путем ее включения в собственное Положение (постановление Правительства Республики Казахстан от 19.08.2022 г. № 580). При этом порядок учета и хранения бланков не был регламентирован, регистрация выданных дипломов осуществлялась в бумажном журнале произвольной формы. Контроль за движением бланков и персональная ответственность за их сохранность ни на кого не были возложены. В ходе анализа в МНВО не обнаружены сведения о местонахождении порядка 50 бланков дипломов, а также о выдаче 10 дипломов, не отраженных в приказах о присуждении ученых степеней и актах списания бланков", – говорится в докладе Агентства по противодействию коррупции.

Вдобавок выявлен коррупционный риск в деятельности учебных заведений по признанию результатов формального/неформального образования и сокращению сроков обучения по своему усмотрению. Так, обнаружено 1 243 выпускника, получивших высшее образование всего за 1 год вместо установленных 2-5 лет.

"Одной из причин подобных фактов является право вузов самостоятельно определять сроки сокращенного обучения с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения. При этом исчерпывающий перечень документов, виды обучения, подлежащие признанию, не были закреплены, что позволяло вузам выпускать специалистов в любой срок", – рассудили в агентстве.

Принятые меры:

По рекомендации агентства регламентированы исчерпывающие критерии признания ранее достигнутых результатов формального/неформального обучения для определения сроков сокращенного обучения. В рамках реализации рекомендаций по вопросам оборота дипломов и присуждения ученых степеней внесен ряд изменений в законодательство. Введена норма по обеспечению достоверности данных в НОБД о выданных дипломах – теперь вузы несут ответственность за внесенные сведения. Обеспечена прозрачность и открытость деятельности экспертных советов по экспертизе аттестационных дел, определена персональная ответственность их членов, имеются механизмы выявления конфликта интересов. Исключена функция Миннауки по выдаче дипломов государственного образца на присуждение степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю (PD).

В целом после каждого анализа коррупционных рисков проводится системная работа по мониторингу качественной реализации внесенных рекомендаций, подытожили в Антикоре.

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