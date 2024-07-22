Исчезнувшие бланки, включение в базу задним числом: как казахстанские вузы выдавали поддельные дипломы
Как подчеркнули в Антикоре, с 2021 года вузы наделены правом самостоятельного изготовления и выдачи дипломов о высшем образовании. При этом подлинность диплома подтверждалась наличием записи в Национальной образовательной базе данных (НОБД), доступ к которой для внесения сведений и их корректировки был предоставлен 2,6 тыс. работникам вузов. Вдобавок еще 550 работников вузов, в том числе тех, чья деятельность не связана с методико-организационной работой (помощники проректоров, преподаватели, магистры и т. д.), были наделены правом генерации QR-кодов для дипломов.
Проведенный Министерством науки и высшего образования профилактический контроль установил 2733 лица, которые числятся в НОБД, но отсутствуют в документах и базах данных вузов.
Не исключаются риски, что данные расхождения могут быть связаны с легализацией поддельных дипломов, предположили борцы с коррупцией.
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Вместе с тем, как уточняется, образовательная база предоставляла возможность для включения выпускников задним числом, поскольку система этого не запрещала и не предусматривала функцию прикрепления документов.
"В рамках анализа путем направления запросов в учебные заведения установлено 1143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена (1028 – работники сферы образования, 78 – здравоохранения, 31 – квазигосударственного сектора, шесть – госслужащие). Как следствие, установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах (в 2020 году – 24 113, в 2021 году – 45 947, в 2022 году – 49 604), а в отдельных из них – в 4 раза (если в 2020 году в "Шымкентском университете" было выпущено 2 002 студента, то в 2021 году – 8 213)".
Вопросы есть и к дипломам докторов философии (PhD) и докторов по профилю (PD).
"Установлено, что Министерство науки и высшего образования самостоятельно осуществляло закуп, заполнение, регистрацию и выдачу бланков дипломов (с 2018 года МНВО выдано более 1 600 дипломов). При этом в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан "Об образовании" документы государственного образца выдаются исключительно организациями образования с установлением соответствующего контроля и определением ответственных лиц. МНВО легализовало данную функцию путем ее включения в собственное Положение (постановление Правительства Республики Казахстан от 19.08.2022 г. № 580). При этом порядок учета и хранения бланков не был регламентирован, регистрация выданных дипломов осуществлялась в бумажном журнале произвольной формы. Контроль за движением бланков и персональная ответственность за их сохранность ни на кого не были возложены. В ходе анализа в МНВО не обнаружены сведения о местонахождении порядка 50 бланков дипломов, а также о выдаче 10 дипломов, не отраженных в приказах о присуждении ученых степеней и актах списания бланков", – говорится в докладе Агентства по противодействию коррупции.
Вдобавок выявлен коррупционный риск в деятельности учебных заведений по признанию результатов формального/неформального образования и сокращению сроков обучения по своему усмотрению. Так, обнаружено 1 243 выпускника, получивших высшее образование всего за 1 год вместо установленных 2-5 лет.
"Одной из причин подобных фактов является право вузов самостоятельно определять сроки сокращенного обучения с учетом признания ранее достигнутых результатов обучения. При этом исчерпывающий перечень документов, виды обучения, подлежащие признанию, не были закреплены, что позволяло вузам выпускать специалистов в любой срок", – рассудили в агентстве.
Принятые меры:
- По рекомендации агентства регламентированы исчерпывающие критерии признания ранее достигнутых результатов формального/неформального обучения для определения сроков сокращенного обучения.
- В рамках реализации рекомендаций по вопросам оборота дипломов и присуждения ученых степеней внесен ряд изменений в законодательство.
- Введена норма по обеспечению достоверности данных в НОБД о выданных дипломах – теперь вузы несут ответственность за внесенные сведения.
- Обеспечена прозрачность и открытость деятельности экспертных советов по экспертизе аттестационных дел, определена персональная ответственность их членов, имеются механизмы выявления конфликта интересов.
- Исключена функция Миннауки по выдаче дипломов государственного образца на присуждение степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю (PD).
В целом после каждого анализа коррупционных рисков проводится системная работа по мониторингу качественной реализации внесенных рекомендаций, подытожили в Антикоре.
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