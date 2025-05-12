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Высокоградусная весна: как пережить аномальную жару

Аномальная жара, зной, погода, Казахстан, синоптики, Казгидромет , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:33 Фото: pixabay
Ранее стало известно, что юг страны окажется во власти 44-градусной жары. Синоптики рассказали Zakon.kz, в чем причина столь знойной погоды.

В праздничный день 9 мая 2025 года РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в связи с ожидающейся аномально жаркой погодой в южной половине Казахстана в период с 11 по 17 мая, в центре страны с 12 по 17 мая и на юге Актюбинской области до 14 мая.

"В южных регионах прогнозируется сильная жара, столбики термометров достигнут отметки +35+44°С. В центре страны и на юге Актюбинской области температурный фон составит +32+37°С, на юге центра страны повысится до +40°С, что соответствует критериям очень сильной жары", – прогнозируют метеорологи.

Причиной пекла они называют вынос теплых воздушных масс с районов Ирана.

"С прогнозом высокого температурного фона прогнозируется высокая пожарная опасность, в южных регионах чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в "Казгидромете".

Надо отметить, что "аномальным" предрекают и грядущее лето в целом. Так, еще в апреле текущего года министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев поделился соответствующими данными и призвал акиматы принять исчерпывающие противопожарные меры.

Вообще в последнее время погодные "отклонения" и "феномены" уже настолько вошли в привычку, что таковыми по сути даже не воспринимаются. Вспомнить хоть побитый в июле 2024 года температурный рекорд 30-летней давности – правда, в минусовую сторону.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:33
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Кстати, предыдущий такой – только со знаком "плюс" – изменчивая казахстанская природа одолела четыре года тому назад. Тогда столбик термометра в ЗКО уперся в невероятные доселе +45,5 градуса, что выше, чем в 1991 году, – +41,2 градуса.

Копнем еще глубже. Как сообщала Всемирная метеорологическая организация, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, при этом "шоковой разморозкой" отличилось последнее десятилетие в целом.

Более того, предупреждали специалисты, потепление продолжится, поскольку уровень концентрации парниковых газов неуклонно растет.

Вот как комментировала эти заявления кандидат географических наук, геоэколог-эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова:

"Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Reviews Earth & Environment анализ климатических моделей за последние 29 лет, с 1994 по 2023 год. Выяснилось, что повышение средней температуры Земли на 2°C относительно доиндустриального уровня приведет к увеличению территорий с невыносимой жарой в три раза. При этом 35% суши станут непригодны для проживания пожилых людей. Оценка включала и анализ уровней температуры и влажности, которые становятся смертельно опасными, а также каким образом эти последствия могут измениться с потеплением".

Но вернемся к Казахстану. Если кратко, 2023-й стал самым жарким годом в нашей истории, а июнь 2024-го – одним из самых жарких месяцев на всей территории страны.

Вместе с тем, по мнению медиков, комфортной для людей считается температура не выше 27 градусов, а все, что переваливает за 35 – и вовсе опасно, особенно для возрастных и имеющих "хронику" лиц. Но в жизни ведь, не как в песне: "Остановите Землю – я сойду". Посему придется адаптироваться. А именно...

Избегать прямых солнечных лучей

Особенно касается тяжело переносящих высокие температуры читателей. Старайтесь держаться в тени. Если это по каким-то причинам невозможно, не оголяйтесь чрезмерно на солнцепеке или, по крайней мере, нанесите на открытые участки кожи солнцезащитный крем. Не забывайте о головном уборе.

Сесть на диету

Откажитесь от "тяжелой", жирной, жареной, острой и пересоленной пищи в пользу более диетических блюд, овощей и фруктов. И никакого алкоголя!

Запастись питьем

Идеальный вариант – бутылочка прохладной воды, которая всюду будет при вас. Сладкие "газировки" лишь усилят жажду.

Создать комфортную среду

С кондиционером или хотя бы вентилятором. Вместе с тем спать "в обнимку" с включенной техникой – плохая идея. Равно как и пользоваться духовкой в "горячие" дни.

Когда солнце в зените, окна нужно плотно зашторить. Желательно снизить физическую нагрузку и время от времени принимать освежающий душ. А вот за рулем придется ездить с осторожностью: высокая температура способна повлиять на скорость реакций водителя.

Все эти меры помогут избежать теплового удара.

Но! Если он все же случится, проявит себя посредством следующих симптомов:

  • головокружение;
  • тошнота;
  • рвота;
  • головная боль;
  • учащенное дыхание и сердцебиение;
  • сильная жажда.

При появлении таких признаков немедленно найдите прохладное место и пейте много воды. Состояние не стабилизируется, а то и ухудшается? Срочно обратитесь к врачу.

Если жертвой коварного светила стал другой человек, звоните 103. Пока помощь в пути, наложите холодные компрессы на тело пострадавшего или поверх его одежды, обмахивайте его веером, газетой, словом, тем, что окажется под рукой.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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