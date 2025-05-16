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Общество

Майская жара резко уйдет из Казахстана

Казахстан, погода, прогноз, жара, смена, дожди, май, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:22 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают жителей страны о резкой смене погоды. Так, по данным специалистов, на смену сильной жаре придут дожди. Об этом сказано в прогнозе погоды по стране на 17, 18 и 19 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом заявлении, с прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дождь, гроза, град, порывистый ветер и шквал.

Лишь в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай ожидается погода без осадков.

Сильные дожди пройдут:

  • 17 мая в Мангистауской и Кызылординской областях;
  • 17-18 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях;
  • 18 мая в области Улытау и Туркестанской области;
  • 18-19 мая в Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях и области Жетысу;
  • 19 мая в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай.

Также ожидается пыльная буря на юге, юго-востоке страны.

"17-18 мая на западе, севере страны прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температуры воздуха:

  • на западе страны – днем 23-32 тепла;
  • на северо-западе – ночью понижение от 7-15 до 3-10, днем повышение от 15-22 до 18-28 тепла;
  • на севере страны – ночью понижение от 15-20 до 5-10 днем от 26-31, на севере региона 16-21 до 10-15 тепла, с 19 мая повышение до 17-25 тепла;
  • в центре страны – понижение ночью от 15-22 до 5-13 тепла, днем 17 мая – сильная жара 32-37, на юге региона – очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая ожидается резкое понижение до 15-20 тепла;
  • на востоке страны – ночью 15-22 тепла, днем 17-18 мая – сильная жара 32-37, на юге региона – очень сильная жара 40 градусов, 19 мая – резкое понижение до 13-18 тепла;
  • на юге ночью – понижение от 18-23 до 10-15 тепла, днем 17 мая – сильная жара 35-43 градусов, с 18 мая пойдет понижение до 20-28 тепла;
  • на юге-востоке днем 17 мая – сильная жара 32-37градусов, на юге региона – очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая идет понижение до 20-25 тепла.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:22
Жара накрыла Казахстан: МЧС просит не геройствовать и пить больше воды

Ранее в Казнете получило широкую огласку видео, согласно которому Казахстан в 2025 году ждет аномальная жара. По словам автора ролика, якобы так жарко бывает один раз в 60 лет. Также он отмечает, что будто бы ученые уже предупредили жителей Европы готовиться к высоким температурам от 40 до 50 градусов. Это также относится к Казахстану, России, Украине и Беларуси.

О том, как пережить аномальную жару, можно прочитать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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