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Политика

2,1 млн га земель в Казахстане под угрозой: Олжас Бектенов дал ряд поручений

Саранча, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:44 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов 13 мая 2025 года на заседании правительства поручил усилить борьбу с распространением саранчи в Туркестанской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр поручил обеспечить проведение необходимых защитных мероприятий и усилить взаимодействие между ведомством и регионами.

"Совместно с акимами регионов необходимо обеспечить проведение качественных мониторингов, профилактических и защитных мероприятий против вредителей, регулярно актуализировать прогнозы их распространения, а также усилить межведомственную координацию для оперативного реагирования. Особое внимание уделите сейчас борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях", – сказал Бектенов.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 млн га – это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году. На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. Также задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4 625 специалистов.

По состоянию на 12 мая, распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях. Всего обследовано 1 млн 388,9 тыс. га, из них подлежит к обработке 396,6 тыс. га. Фактически обработано 390,8 тыс. га, в том числе в Жамбылской области – 27,8 тыс. га, в Туркестанской области – 363,8 тыс. га.

Ранее сообщалось, что несколько регионов страны пострадали от саранчи. В стране пытаются остановить нашествие стадных саранчовых даже с помощью авиации и дронов. О методах борьбы с саранчой можно почитать здесь.

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Бауыржан Муканов
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