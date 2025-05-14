В Астане – грозы, Алматы и Шымкент "плавятся" от жары: о погоде на 15-17 мая

Фото: pixabay

Май в разгаре и продолжает удивлять. Так, по по прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 15, 16 и 17 мая 2025 года, жару в Астане сменят дожди и прохлада. Жителям Алматы и Шымкента предстоит пережить знойные дни, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем сильная жара +34+36°.

16 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

17 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°. Прогноз погоды по Алматы 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.

16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°, днем сильная жара +34+36°.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +34+36°. Прогноз погоды по Шымкенту 15 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +36+38°.

16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +39+41°.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +39+41°. Ранее метеорологи уже рассказывали, что майская жара до 44°С по Казахстану резко сменится дождями. Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – с пыльными бурями.



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