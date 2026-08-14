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Общество

Астана остынет почти на 15°С, Шымкент продолжит "плавиться": прогноз на 15-17 августа

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:10 Фото: Zakon.kz
Жителей Алматы и Шымкента вновь ожидает сильная жара, тогда как в Астане погода будет прохладнее и дождливее. Такой прогноз на ближайшие дни – с 15-17 августа 2026 года – дают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 15 августа: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.
  • 16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.
  • 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

Алматы

  • 15 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С.
  • 16-17 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

Шымкент

  • 15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С.
  • 16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +37+39°С.
  • 17 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С.

О погоде по всей стране на три дня можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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