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Общество

В Казахстан массово ввозят потенциально опасную продукцию – депутат

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 19:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Айтуар Кошмамбетов 14 мая 2025 года в Мажилисе озвучил в своем депутатском запросе, что в Казахстан массово ввозят несертифицированную продукцию с поддельными документами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в Казахстане сложилась практика массового получения документов о подтверждении соответствия продукции в соседних странах зачастую в обход реальных проверок.

"На сегодняшний день посредники предлагают импортерам "серые сертификаты", оформляя их за минимальное время через зарубежные органы сертификации. В результате на казахстанский рынок поступает потенциально опасная продукция, создавая серьезные риски. А это поражения электрическим током из-за несертифицированной электроники, возгорания и взрывы вследствие дефектов в электроприборах и пищевые отравления и другие угрозы здоровью потребителей", – дополнил Айтуар Кошмамбетов.

По его словам, широко распространена схема, при которой посредники регистрируют на себя сотни сертификатов и затем перепродают их импортерам. Это создает коррупционные риски:

  • сертификаты выдаются без реальных испытаний;
  • посредники заключают фиктивные договоры с органами сертификации и экспертами;
  • в случае выявления нарушений ответственность фактически размыта.
"Яркий пример: казахстанская компания, доход которой в 2024 году превысил 6 млрд тенге, является заявителем более 1100 сертификатов с 2023 года. Все сертификаты оформлены через одного субъекта аккредитации – резидента Казахстана. В перечень продукции входят совершенно разные категории: бытовая техника, моторные масла, смазочные материалы, галантерея, сельскохозяйственная техника и пр. Это подтверждает, что товары не проходили полноценную оценку безопасности", – дополнил Айтуар Кошмамбетов.

В связи с этим депутат просит инициировать в Евразийской экономической комиссии вопрос об открытии Национальных частей Единого реестра для анализа выданных сертификатов, представить статистику по злоупотреблениям, включая перечень топ-50 компаний, оформлявших таможенную очистку без статуса официального заявителя за 2023-2024 годы, провести анализ коррупционных рисков в сфере сертификации и разработать механизмы ограничения использования "серых сертификатов" в государственных закупках.

Ранее депутат Каракат Абден предложила в своем депутатском запросе для мотивации акиматов направлять штрафы за перегрузы на дорогах в местные бюджеты. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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