В Казахстан массово ввозят потенциально опасную продукцию – депутат

Депутат Айтуар Кошмамбетов 14 мая 2025 года в Мажилисе озвучил в своем депутатском запросе, что в Казахстан массово ввозят несертифицированную продукцию с поддельными документами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в Казахстане сложилась практика массового получения документов о подтверждении соответствия продукции в соседних странах зачастую в обход реальных проверок.

"На сегодняшний день посредники предлагают импортерам "серые сертификаты", оформляя их за минимальное время через зарубежные органы сертификации. В результате на казахстанский рынок поступает потенциально опасная продукция, создавая серьезные риски. А это поражения электрическим током из-за несертифицированной электроники, возгорания и взрывы вследствие дефектов в электроприборах и пищевые отравления и другие угрозы здоровью потребителей", – дополнил Айтуар Кошмамбетов.

По его словам, широко распространена схема, при которой посредники регистрируют на себя сотни сертификатов и затем перепродают их импортерам. Это создает коррупционные риски:

сертификаты выдаются без реальных испытаний;

посредники заключают фиктивные договоры с органами сертификации и экспертами;

в случае выявления нарушений ответственность фактически размыта.

"Яркий пример: казахстанская компания, доход которой в 2024 году превысил 6 млрд тенге, является заявителем более 1100 сертификатов с 2023 года. Все сертификаты оформлены через одного субъекта аккредитации – резидента Казахстана. В перечень продукции входят совершенно разные категории: бытовая техника, моторные масла, смазочные материалы, галантерея, сельскохозяйственная техника и пр. Это подтверждает, что товары не проходили полноценную оценку безопасности", – дополнил Айтуар Кошмамбетов.

В связи с этим депутат просит инициировать в Евразийской экономической комиссии вопрос об открытии Национальных частей Единого реестра для анализа выданных сертификатов, представить статистику по злоупотреблениям, включая перечень топ-50 компаний, оформлявших таможенную очистку без статуса официального заявителя за 2023-2024 годы, провести анализ коррупционных рисков в сфере сертификации и разработать механизмы ограничения использования "серых сертификатов" в государственных закупках.

Ранее депутат Каракат Абден предложила в своем депутатском запросе для мотивации акиматов направлять штрафы за перегрузы на дорогах в местные бюджеты.

