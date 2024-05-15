Оформляют кредиты на пенсионеров: Депутат просит наказывать киберпреступников, а не их жертв

Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков 15 мая в своем депутатском запросе озвучил, как обманывают пожилых казахстанцев интернет-мошенники. Он считает, что правоохранительные органы отстранились от проблемы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Стамбеков адресовал свой депутатский запрос премьер-министру Бектенову, генеральному прокурору Б. Асылову, председателю Национального Банка Т. Сулейменову, председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымовой.

"Согласно статистике Национального Банка Республики Казахстан с 1 января 2022 года по 1 марта текущего года рост неработающих займов, просрочка свыше 90 дней, только в банковском секторе составил 76,5%, а именно вырос с 353 млрд тенге до 622 млрд тенге. Стабильный рост неработающих займов физических лиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и ростом преступлений в том числе по кредитным мошенничествам", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что действующим законодательством не определено значение термина "киберпреступление", а также не определены виды преступлений относимых к нему.

"В этой связи, будут ли относится к категории киберпреступлений оформленные мошенническим путем кредиты на физических лиц посредствам мобильных банковских приложений. Сегодня же структуры правоохранительных органов и уполномоченный орган в лице АРРФР фактически самоустранились от текущих проблемных вопросов в части поиска и привлечение к уголовной ответственности мошенников", – продолжил Ерлан Стамбеков.

Он отметил, что финансовые институты вместо того, что бы помогать в урегулировании таких проблемных кредитов зачастую проводят мероприятия по признанию должниками пострадавших вместо того, что бы оказывать содействие в раскрытии таких преступлений, а также прекращать мероприятия по взысканию этих денежных средств.

Например, в Алматы под давлением мошенников пенсионером Скипниковой Любовь Васильевной в возрасте 73 лет была продана квартира за 18 млн тенге, переведены денежные средства с депозита в размере 6 млн тенге и оформлен кредит на сумму 1 млн тенге в АО "Home Credit Bank" и далее сумма в 25 млн тенге переведена мошенникам. В данный момент органами внутренних дел по Алмалинскому району города Алматы прекращены следственные действия по поиску преступников, а банк в свою очередь подписал соглашение о признании пенсионером кредита и оплате только основного долга", – дополнил депутат.

По его словам, в данный момент пенсионер проживает в социальном доме за счет 70% от ее пенсионных отчислений, а с остатка она вынуждена выплачивать кредит банку. По графику она будет теперь выплачивать кредит до 2028 года или до 79 лет.

"И таких примеров по стране много, в подавляющем большинстве которых пострадавшими являются именно пенсионеры. По данным МВД в 2022 году зарегистрировано 5 814 заявлений от физических лиц по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня на сумму 6,6 млрд тенге и в МФО 619 заявлений на сумму 342 млн тенге, а в 2023 году зарегистрировано уже 6 246 заявлений на сумму 7,5 млрд тенге в банках второго уровня и в МФО 451 заявление на сумму 255 млн тенге. Данный ущерб нанесен не только нашим гражданам, но и репутации органов внутренних дел и уполномоченному органу в лице АРРФР. С трибуны мы только говорим о том, что надо менять ситуацию, но по факту ситуация в части киберпреступлений только ухудшается", – заявил депутат.

В этой связи, он предлагает Генеральной прокуратуре следующее:

1. Провести правовой анализ всех приостановленных уголовных дел, по которым мошенники оформляли кредиты, на предмет качества проведенных мероприятий сотрудниками полиции и курирующими их сотрудниками Прокуратуры.



2. По итогам проведенного правового анализа совместно с МВД РК и АРРФР представить информацию о мероприятиях, которые необходимо реализовать в целях повышения раскрываемости, в том числе с внесением изменений в законодательные акты Республики Казахстан.



Министерству внутренних дел Республики Казахстан порекомендовал:



1. На регулярной основе публично оглашать статистику по принятию заявлений и раскрываемости дел, связанных с интернет-мошенничеством и оформлением кредитов оформленных мошеннических путем;



2. При выявлении фактов мошенничества при выдаче кредитов рассмотреть совместно с АРРФР вопрос о признании финансового института солидарно потерпевшей стороной наравне с физическим лицом, с внесением необходимых изменений в законодательные акты Республики Казахстан;



3. А также при наличии экономической причины суицида обязать следственные органы запрашивать записи телефонных разговоров у кредитора и прослушивать разговоры погибшего с представителями кредитора в целях выявления фактов доведения до самоубийства.



Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка порекомендовал:



1. Предоставить в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан все номера зарегистрированные за финансовыми институтами и коллекторскими агентствами и совместно проработать вопрос по определению на сотовых телефонах при звонке гражданам всех номеров государственных и уполномоченных органов, а также финансовых институтов и коллекторских агентств.



2. Совместно с МВД и представителями банков второго уровня и микрофинансовых организаций на постоянной основе проводить работу по вопросу снижения показателей преступлений в сфере оформления кредитов мошенническим путем и повышению их раскрываемости.

3. Совместно с Национальным Банком Республики Казахстан проработать вопрос по блокировке счетов граждан, по которым имеются признаки мошеннических операций.

30 апреля 2024 года в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новой схеме мошенников.

