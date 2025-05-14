Медсестра – это не только про уколы: жительница Актау поступила в медколледж в 40 лет

Жительница Актау Юлия Гордиевская в 40 лет поступила в медицинский колледж. В данный момент она является студенткой 2 курса по специальности сестринское дело, но в будущем планирует помогать пациентам медучреждений, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала Astana TV, что ее всегда привлекала эта профессия еще и потому, что это вызов смелости, любви и самоотдаче. А еще Гордиевская поняла, что может удовлетворить свой академический интерес к учебе. По словам девушки, медсестра – это не только про уколы. Это еще и психология.

"Работу медсестры я считаю престижной и надеюсь, что наше государство будет мотивировать медицинских персонал, поддерживать для того, чтобы больше людей шло учиться в медицинский и работать качественно и помогать людям. Работа медсестры – это не только больница, это и административная работа, и на каждую медсестру приходится очень много обязанностей, важна поэтому мотивация в виде хорошей зарплаты и качественного образования". Студентка 2 курса медколледжа Юлия Гордиевская

Ранее сообщалось, что жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца.