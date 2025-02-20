Певица Юлия Волкова отметила 40-летие

20 февраля российская певица, экс-участница легендарной группы "T.a.T.u" Юлия Волкова отметила 40-летие, сообщает Zakon.kz.

Будучи подростком, она прославилась на весь мир, но за успехом последовали личные испытания – распад группы, рождение ребенка, борьба с онкологическим заболеванием и полная потеря голоса, неудачные отношения и поиски нового звучания в сольном творчестве.

20 февраля она опубликовала трогательный пост в честь своего юбилея.

"Мои хорошие, я безмерна счастлива, любима и желанна. Сегодня мой день рождения.Я хочу сказать огромное спасибо моим родителям за жизнь. Они у меня самые лучшие мама и папа во всем мире. Мои любимые дети, я самая счастливая мама на планете. Я окружена любовью, заботой и поддержкой своих настоящих друзей, близких мне людей, а это очень ценно для меня. Хочется так много написать,но думаю инста не справится. РЕЗЮМЕ: Все только начинается,все самое интересное впереди!", – подвела артистка итоги своего праздника.

Поклонники "татушки" со всего мира в комментариях под фото в Instagram присоединились к поздравлениям:

Юля! Поздравляю тебя. С юбилеем – 40 лет! Это особенный возраст, полный мудрости, ярких впечатлений и новых возможностей. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и тепло. Здоровья, счастья и только самых прекрасных моментов в жизни! Ты заслуживаешь всего самого лучшего!

– Happy Birthday!

Ты заслуживаешь всего счастья мира! Поздравляем!

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