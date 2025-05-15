Грузия пообещала улучшить въезд для граждан Казахстана

В Тбилиси прошли консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Тогда Казахстан выразил обеспокоенность из-за частых случаев отказа во въезде на территорию Грузии своим гражданам, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана за 14 мая 2025 года, стороны обсудили широкий круг консульских вопросов, в том числе уголовно-правовое сотрудничество, экстрадицию, защиту прав граждан и соблюдение международных договоров.

Кроме того, казахстанская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии казахстанцев по прибытии и их последующей депортацией.

"При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны". Пресс-служба МИД РК

Фото: gov.kz

В ответ грузинская сторона проинформировала о значительном снижении числа подобных случаев с начала мая 2025 года и заверила, что положительная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Также представители Грузии выразили готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории страны.

Ранее в СМИ стали часто появляться сообщения о том, что казахстанцы испытывают трудности на границе с Грузией.

В начале 2025 года в Министерстве транспорта заявили, что из Казахстана в Грузию запустят новые международные рейсы: "С 27 мая Air Astana планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа Airbus".