К водителям Астаны обратились с важным предупреждением

Жителей и гостей Астаны предупредили о продолжении работ по среднему ремонту по проспекту Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до пр. Кабанбай батыра. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, известно, что в связи с этим, с 14 по 17 мая 2025 года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Фото: Telegram/astana_newss

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу". Пресс-служба Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Ранее стало известно, что в Астане на шесть дней перекроют участок проспекта Тауелсиздик.