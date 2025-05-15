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Общество

К водителям Астаны обратились с важным предупреждением

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 14:31 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о продолжении работ по среднему ремонту по проспекту Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до пр. Кабанбай батыра. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, известно, что в связи с этим, с 14 по 17 мая 2025 года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Фото: Telegram/astana_newss

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу".Пресс-служба Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Ранее стало известно, что в Астане на шесть дней перекроют участок проспекта Тауелсиздик.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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