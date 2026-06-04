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События

Часть трассы Астана – Караганда перекроют на месяц: водителям предложили объезд

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с заявлением о работах по среднему ремонту трассы Астана – Караганда на участке от переулка Кобда до ул. А-135, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что с 9 июня по 9 июля 2026 года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Работы будут проводиться поэтапно.

карта, дороги, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:30

Фото: gov.kz

В целях исключения заторов на данном участке просим использовать альтернативные пути:

  • от транспортной развязки направо по объездной до ул. Акжол или до шоссе Алаш;
  • от транспортной развязки налево по объездной до ул. Шерхана Муртаза.

Также водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее сообщалось, что 7 июня 2026 года в Астане десятки улиц перекроют из-за 7 тысяч бегунов. Подробнее узнать информацию можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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