Часть трассы Астана – Караганда перекроют на месяц: водителям предложили объезд

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с заявлением о работах по среднему ремонту трассы Астана – Караганда на участке от переулка Кобда до ул. А-135, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что с 9 июня по 9 июля 2026 года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Работы будут проводиться поэтапно.

В целях исключения заторов на данном участке просим использовать альтернативные пути:

от транспортной развязки направо по объездной до ул. Акжол или до шоссе Алаш;

от транспортной развязки налево по объездной до ул. Шерхана Муртаза.

Также водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели". Пресс-служба акимата Астаны

Ранее сообщалось, что 7 июня 2026 года в Астане десятки улиц перекроют из-за 7 тысяч бегунов. Подробнее узнать информацию можно по этой ссылке.