Казахстанские студенты получат доступ к военной кафедре без очередей

С 1 февраля 2026 года студенты казахстанских вузов смогут подать заявление на поступление на военную кафедру полностью онлайн – через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" уточнили, что новый формат подачи документов упрощает участие в конкурсном отборе на программы подготовки офицеров и сержантов запаса и делает процесс более прозрачным и удобным для студентов по всей стране.

Стоит отметить, что обучение на военной кафедре позволяет студентам получить дополнительную профессиональную подготовку параллельно с основным образованием. По завершении курса выпускникам присваивается воинское звание лейтенанта запаса или младшего сержанта запаса.

Так, подать заявку через портал eGov.kz могут студенты бакалавриата очной формы обучения. Прием заявлений продлится до 30 сентября 2026 года.

"Ранее студентам приходилось оформлять документы в бумажном виде непосредственно в вузах. Мы последовательно переводим востребованные услуги в цифровой формат, чтобы сократить количество очных визитов и сделать взаимодействие граждан с государством проще и быстрее. Онлайн-прием заявлений на военные кафедры – еще один шаг в этом направлении". Глава правления АО "Национальные информационные технологии" Даулет Бекманов

Примечательно, но новый формат подачи заявлений также позволяет автоматизировать проверки.

Так, перед отправкой заявки система в автоматическом режиме проверяет сведения о заявителе в психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспансерах, а также информацию о наличии инвалидности и судимости.

Данные, удостоверяющие личность, и сведения об образовании запрашиваются из государственных информационных систем без участия пользователя. Контактный номер телефона при наличии в Базе мобильных граждан (БМГ) подставляется автоматически, при отсутствии – указывается вручную.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Главная" – "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба";

выбрать услугу "Прием заявлений для поступления на военные кафедры в организациях высшего и послевузовского образования" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

заполнить необходимые данные и выбрать военную кафедру и программу обучения;

предоставить согласие на использование персональных данных;

подписать запрос одним из доступных методов подписания.

Результат рассмотрения заявки будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг". В случае положительного решения заявителю предоставляется электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица. При отказе направляется мотивированное уведомление с указанием причин.

Срок рассмотрения заявления составляет до пяти рабочих дней с момента подачи.

