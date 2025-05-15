Когда жители Алматы отдохнут от жары в 37°С

Пока в Алматы и Шымкенте температура воздуха бьет рекорды, поднимаясь до 37 и 41 градуса соответственно, в Астане синоптики РГП "Казгидромет" обещают максимум 31°С . К тому же в столице Казахстана с 16 по 18 мая 2025 года будут идти дожди, сообщает Zakon.kz.

Жители же Алматы и Шымкента смогут сделать передышку от дикой жары лишь 18 мая. В городах пройдут дожди с градом.

Прогноз погоды по Астане

16 мая: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

17 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

18 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +19+21°С.

Прогноз погоды по Алматы

16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +34+36°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +35+37°С.

18 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

16 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +39+41°С.

17 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +39+41°С.

18 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +25+27°С.

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Также о том, как пережить аномальную жару, можно прочитать по этой ссылке.