Яндекс Поиск и Федерация спортивного программирования проведут олимпиаду для школьников по математике

Казахстанские школьники смогут поучаствовать в республиканской онлайн-олимпиаде по математике "MathJol – Математический путь".

Ее проведут Яндекс Поиск совместно с Федерацией спортивного программирования Казахстана и Oqylykq.kz – прокторинг-системой электронного обучения и проверки знаний с помощью нейросетей. На олимпиаде школьники из любого региона страны смогут проверить свои знания в школьной математике, посоревноваться с другими участниками и заявить о себе, а это поможет им в будущем начать карьеру в сфере IT и искусственного интеллекта.

Олимпиада пройдет с 26 по 31 мая. Ее задания охватят темы школьной программы по математике с уклоном в логическое мышление. Даты проведения олимпиады в каждом регионе организаторы отдельно сообщат всем зарегистрированным участникам MathJol.

В олимпиаде смогут поучаствовать школьники из 1-11-х классов. Она будет состоять из отдельных наборов заданий для каждого класса. Участие в олимпиаде бесплатное – достаточно зарегистрироваться на сайте до 24 мая включительно. Чтобы соревнования прошли максимально открыто и честно, организаторы будут использовать прокторинг-систему Oqylyq.kz. После олимпиады все участники получат электронные сертификаты от Федерации спортивного программирования Казахстана.

"Нам важно не только популяризировать IT, но и заложить прочный фундамент для освоения профессий в этой сфере. Этот фундамент – математика. Олимпиада поможет школьникам проверить и укрепить базовые знания, которые в будущем откроют им двери в мир спортивного программирования и искусственного интеллекта", – говорит генеральный секретарь Федерации спортивного программирования Казахстана Адина Магавина.

"Мы стремимся к тому, чтобы наши сервисы помогали казахстанским пользователям решать самые разные задачи, включая образовательные. И мы стараемся сделать обучение эффективнее и доступнее, в том числе на казахском языке. Поэтому мы проводим олимпиаду онлайн – так в ней смогут поучаствовать все желающие, независимо от того, в каком регионе страны они живут и в какой школе учатся", – говорит директор по развитию Яндекс Поиска, Yandex Qazaqstan Улан Кайрбеков.

О Yandex Qazaqstan

Yandex Qazaqstan – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

О Федерации спортивного программирования Казахстана

Федерация по спортивному программированию CPFED – двигатель спортивного программирования в Казахстане. Наша цель – популяризация и развитие спортивного программирования среди населения, а также повышение результатов казахстанцев на соревнованиях.