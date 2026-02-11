Айдос Укибай рассказал о состоянии здоровья Сары Назарбаевой

Советник – пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай выступил с заявлением о состоянии здоровья Сары Назарбаевой, сообщает Zakon.kz.

Укибай в своем обращении за 11 февраля 2026 года подчеркнул, что получает многочисленные запросы представителей СМИ и граждан относительно состояния здоровья Сары Назарбаевой.

Так, по его словам, Назарбаева с апреля 2025 года проходила лечение в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами президента РК в Алматы.

"В тот период у нее случился обширный инфаркт миокарда. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность на фоне длительного и тяжелого сахарного диабета, а также прогрессирующей хронической почечной недостаточности". Айдос Укибай

Также известно, что на протяжении долгого времени Назарбаева находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственной почки.

"В связи со стабилизацией состояния в январе 2026 года она была выписана из стационара. В настоящее время Сара Алпысовна находится под наблюдением врачей в домашних условиях в Алматы". Айдос Укибай

14 мая 2025 года в мессенджерах и некоторых СМИ появились слухи о кончине Сары Алпысовны – супруги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но эти данные опроверг его советник – пресс-секретарь Айдос Укибай. В 2025 году Сара Алпысовна отметила 84-летие.