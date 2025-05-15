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Общество

Бюро нацстатистики: на работу казахстанцы тратят менее трех часов в день

офис , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 21:40 Фото: pixabay
В течение 2024 года (с января по декабрь) Бюро национальной статистики провело единовременное модульное обследование "Использование бюджета времени населением", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в бюро, целью проведения обследования является получение информации об использовании населением своего времени, определение баланса между работой и личной жизнью, выявление изменений в образе жизни.

"Обследование проводится с периодичностью один раз в 6 лет, в 2024 году в нем приняли участие 11 914 респондентов в возрасте от 10 лет и старше", – говорится в сообщении.

По результатам обследования 54,2% (13 часов) среднесуточного времени казахстанцев (в возрасте от 10 лет и старше) приходится на личный уход (сон – 9 часов 26 минут, еда и питье – 1 час 57 минут, личная гигиена и уход – 1 час 27 минут и т.д.), 12,2% времени (2 часа 56 минут) население тратит на работу (занятость), 13,5% (3 часа 14 минут) – на ведение домашнего хозяйства, 2% (28 минут) – на обучение, 0,8% (12 минут) – на производство товаров для собственного использования, а оставшиеся 17,3% (4 часа 9 минут) приходятся на свободное время.

Мужское население в возрасте 15 лет и старше в среднем за день затрачивает на работу 5 часов 13 минут, для женщин этот показатель составляет 4 часа 18 минут.

"Однако на ведение домашнего хозяйства у женщин уходит, соответственно, больше времени (4 часа 5 минут), чем у мужчин (1 час 51 минута). Свободного времени у мужчин почти в 2 раза больше, чем у женщин, – 4 часа 4 минуты и 2 часа 56 минут соответственно", – отмечается в пресс-релизе.

На работу занятые мужчины в среднем тратят 9 часов 7 минут, женщины – 7 часов 57 минут, на свободное время остается 2 часа 31 минута и 1 час 50 минут соответственно. 

Ранее сообщалось, что Алматы и Туркестанская область "утянули вниз" статистику по бракам. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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