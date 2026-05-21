Общество

Мошки атаковали Алматы: власти назвали неожиданную причину

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы в этом году жители столкнулись с нашествием мошек. В городском акимате объяснили, что массовое появление насекомых связано с капризами погоды – обильными майскими дождями и резким последующим потеплением, передает Zakon.kz.

По данным Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева, сочетание высокой влажности и тепла спровоцировало бурный рост зелени.

Такая комбинация климатических и биологических факторов создала идеальные условия для стремительного развития личинок насекомых.

"По результатам санитарно-энтомологического мониторинга определены дезинсекционные мероприятия с применением разрешенных препаратов. Сложившаяся ситуация находится на контроле Управления экологии окружающей среды г. Алматы", – расскзали в акимате Алматы корреспонденту Zakon.kz 21 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что наибольший дискомфорт доставляют Simuliidae – настоящие мошки, которые при укусе повреждают кожу и вводят вещества, препятствующие свертыванию крови, и Ceratopogonidae – очень мелкие кровососущие двукрылые.

Канат Болысбек
