Установление норматива для празднования выпускных не исключают в Минпросвещения

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, могут ли в будущем разрешить проводить выпускные вечера в школах, установив определенные лимиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что, сколько ни запрещай, дети все равно найдут возможность нарушить правила и отдохнуть без присмотра взрослых. В этой связи они поинтересовались, в какой части можно было бы смягчить правила проведения выпускных.

"Ваша коллега ранее предложила, что, возможно, стоит установить определенный норматив. Над этим вопросом можно подумать. Например, можно рассмотреть норму, которая законодательно разрешит цветы. Но, я думаю, только цветы. Цветы для учителей – это, думаю, хороший подарок", – сказала в ответ Жулдыз Сулейменова.

Ранее глава Минпросвещения отметила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17-18 июня. Жулдыз Сулейменова добавила, что проведение выпускных мероприятий предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе и банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств.