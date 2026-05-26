#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Установление норматива для празднования выпускных не исключают в Минпросвещения

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 13:17 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, могут ли в будущем разрешить проводить выпускные вечера в школах, установив определенные лимиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что, сколько ни запрещай, дети все равно найдут возможность нарушить правила и отдохнуть без присмотра взрослых. В этой связи они поинтересовались, в какой части можно было бы смягчить правила проведения выпускных.

"Ваша коллега ранее предложила, что, возможно, стоит установить определенный норматив. Над этим вопросом можно подумать. Например, можно рассмотреть норму, которая законодательно разрешит цветы. Но, я думаю, только цветы. Цветы для учителей – это, думаю, хороший подарок", – сказала в ответ Жулдыз Сулейменова.

Ранее глава Минпросвещения отметила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17-18 июня. Жулдыз Сулейменова добавила, что проведение выпускных мероприятий предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе и банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
13:59, Сегодня
Кортеж с машинами и вертолетами на выпускной в Жанаозене – участников могут ждать разбирательства
Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики
10:27, Сегодня
Запрещено проводить в ресторанах: глава Минпросвещения напомнила о выпускных вечерах в Казахстане
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
10:42, Сегодня
Когда начнутся выпускные экзамены в школах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акмарал Ерекешева
13:47, Сегодня
Казахстанская гимнастка Ерекешева стала бронзовым призёром чемпионата Азии
Самат Смаков прокомментировал поражение от команды сына Аламгира Смакова
13:39, Сегодня
Самат Смаков прокомментировал поражение от команды сына Аламгира Смакова
Чемпионат Азии по художественной гимнастике
13:14, Сегодня
Казахстан завоевал "серебро" на чемпионате Азии по художественной гимнастике
&quot;Мы находимся в оптимальном положении&quot;: эксперт оценил перспективы Казахстана на ЧМ
12:54, Сегодня
"Казахстан сильнее вылетевших": эксперт разобрал промежуточные итоги ЧМ по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: