"Абзал признался, что пырнул ножом кого-то": подсудимый Равиль Сакиев о деле Шерзата Полата

16 мая 2025 года в ходе главного судебного разбирательства по делу Шерзата Полата был допрошен Равиль Сакиев – участник массовой драки в Талгаре, в результате которой погиб подросток Шерзат Полат, сообщает Zakon.kz.

Обвиняемый в хулиганстве Равиль Сакиев пояснил, почему поехал в магазин "Камажай" ночью 3 октября 2024 года.

"3 октября 2024 года с Нуркиясом Ильясовым мы поехали в кафе в Талгаре. За день до этого мы познакомились с Эльмирой, я пригласил ее туда. Через час она пришла с подругой. Я позвонил Азамату, но Нуркияс с ним разговаривал и позвал к нам. Вскоре он пришел. Позже Думан и Нурбол пришли, но не знаю, кто их звал. Но они быстро ушли. Кафе закрывалось, я оплатил счет и последним с Эльмирой вышел. Мы все сели и поехали в магазин "Камажай". Я не знал про конфликт. Когда вышел из машины, понял, что что-то не так. Потому что у Дархана кровь шла на лице". Равиль Сакиев

На месте Равиль Сакиев увидел старого знакомого Нурканата Гаипбаева.

"Нурканат потянул меня за руку и отвел в сторону. Сказал, что случилось недоразумение: Шерзат ударил Дархана. Я ему сказал, что Дархана не знаю и не приехал на разборки. В этот момент началась драка. Я собирался к магазину, но сзади возник шум. Тогда Эльмира меня увела. Я попросил отпустить меня, чтобы забрать ребят. И тут стрельба была. Я подумал, что кого-то застрелили, и побежал к нашим. Потому что у нас не было ружья". Равиль Сакиев

По его словам, он увидел, как Нурканат Гаипбаев зарядил ружье и стрельнул снова. Он якобы попытался его остановить. Кроме того, он поднял с земли жестяную бутылку и бросил ее в сторону.

"Смотрю – он опять заряжает ружье. Тогда я схватил его, но он толкнул, я упал. Я встал, смотрю – Нурканат лежит и кричит: "Скорая". Нуркияс забрал у него ружье и ударил прикладом. Я несколько раз пнул Нурканата, один раз со спины, потом он хотел встать, я снова его пнул спереди. И увидел, что женщина сильно кричит. Тогда я первым ушел оттуда и сел в машину. Позже Эльмиру один парень привел. Я увидел, что Абзал принес ружье и положил в машину. Мы поехали в магазин. Абзал мне сказал: "Надо поговорить, я кого-то пырнул ножом". Оказалось, что Нурканата. Моя мама позвонила, сказала, что меня ищет полиция". Равиль Сакиев

Также парень добавил, что при себе не имел ножа.

"Нурканат почти месяц молчал, а когда я на очной ставке сказал, что из ружья стрелял Нурканат, он там заявил, что я его порезал ножом, но это не так. Я при себе не имел оружия". Равиль Сакиев

В суде уже допрошены шесть обвиняемых, на скамье подсудимых девять человек и лишь один из них – Абзал Шынасыл – обвиняется в убийстве. Остальным вменяется хулиганство. Кроме того, Азамата Токтаубаева обвиняют в краже мобильного телефона потерпевшего Нурканата Гаипбаева.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшего общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.